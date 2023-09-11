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Где в Туле не будет электроэнергии 12 сентября

Где в Туле не будет электроэнергии 12 сентября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Галкина, 23-а, 17, 15,
  • ул. Ложевая, 134, 134-а, 136, 138-а, 140,
  • ул. Плеханова, 157, 159, 201-а,
  • пр-т Ленина, 51, 53,
  • ул. Серебровская, 26, 26-а, 26-б,
  • ул. Седова, 41, 41-а, 41-б,
  • ул. Московская, 21,
  • ул. Кутузова, 41-а, 43, 43-а,
  • ул. П. Алексеева 23-49 (неч.), 30-62 (чёт.), 37-а,
  • ул. Буденного 68, 72,
  • ул. Советская, 57-б, 57, 55, 68, 88,
  • п. Косая гора: ул. Дронова, 26-40 (чётн.),
  • ул. Пионерская, 25-35 (нечётн.), 24-40 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 25,
  • ул. Лесная, 26-30 (чётн.), 15, 17,
  • п. Менделеевский: ул. Горького, 1-9 (нечётн.), 8,
  • ул. Маяковского, 2-8 (чётн.), 1, 3,
  • ул. Полевая, 1-9.
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