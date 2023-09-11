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Тулякам предлагают выбрать «Народного участкового 2023»

Тулякам предлагают выбрать «Народного участкового 2023»

Проголосовать за участников первого этапа можно до 20 сентября.

В МВД России стартовал ежегодный традиционный конкурс «Народный участковый». Он проходит в три этапа, два из которых проводятся на региональном уровне.

На сайте УМВД России по Тульской области размещена информация об участковых уполномоченных полиции. Сначала жителям предстоит выбрать лучшего «Анискина» в каждом районе, а затем состоится второй этап, победитель которого представит Тульскую область на федеральном уровне.

Проголосовать за понравившегося участника можно на странице конкурса до 20 сентября.

 

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