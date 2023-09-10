  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области по состоянию на 12.00 проголосовали почти 164 тысячи человек - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области по состоянию на 12.00 проголосовали почти 164 тысячи человек
Фото Избирательной комиссии Тульской области.

В Тульской области по состоянию на 12.00 проголосовали почти 164 тысячи человек

Такую статистику озвучила Избирательная комиссия региона.

Явка избирателей на муниципальных выборах в Тульской области по состоянию на 12.00 составила 30,81%. Проголосовали почти 164 тысячи избирателей.

Напомним, в Тульской области с 8 по 10 сентября проходят выборы депутатов представительных органов в 74 муниципальных образованиях (в Арсеньевском, Белевском, Богородицком, Веневском, Воловском, Дубенском, Заокском, Каменском, Кимовском, Киреевском, Куркинском, Новомосковском, Плавском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Узловском, Чернском, Щекинском, Ясногорском районах).
 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 13:05 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
выборыизбирательная комиссия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Оскорблял ребенка и угрожал высадить: в Туле водитель автобуса устроил скандал со школьницей
Оскорблял ребенка и угрожал высадить: в Туле водитель автобуса устроил скандал со школьницей
В Туле прошел массовый забег «Оружейная столица»
В Туле прошел массовый забег «Оружейная столица»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.