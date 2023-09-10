В Тульской области по состоянию на 12.00 проголосовали почти 164 тысячи человек

Фото Избирательной комиссии Тульской области.

Явка избирателей на муниципальных выборах в Тульской области по состоянию на 12.00 составила 30,81%. Проголосовали почти 164 тысячи избирателей.

Напомним, в Тульской области с 8 по 10 сентября проходят выборы депутатов представительных органов в 74 муниципальных образованиях (в Арсеньевском, Белевском, Богородицком, Веневском, Воловском, Дубенском, Заокском, Каменском, Кимовском, Киреевском, Куркинском, Новомосковском, Плавском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Узловском, Чернском, Щекинском, Ясногорском районах).

