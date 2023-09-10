В Туле прошел массовый забег «Оружейная столица»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В нем приняли участие 1300 человек из 28 регионов России. Самому опытному из них 77 лет, а самому юному — 4 года.

10 сентября на площади Ленина в Туле стартовал полумарафон «Оружейная столица». Забег проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» и приурочен ко Дню оружейника.

Любителей здорового образа жизни приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

— Сегодня настоящий праздник спорта. Из года в год полумарафон «Оружейная столица» объединяет на старте не только туляков, но и жителей соседних регионов. Сегодня каждый из нас станет участником большого спортивного события. Хочу пожелать, чтобы вам всегда сопутствовала победа, чтобы вы всегда испытывали радость от занятий спортом, — сказал Дмитрий Яковлев.

Маршрут проходит по историческому центру Тулы. Дети вышли на дистанции 300, 600 метров и 1 километр, а взрослые — 5 и 10 км, а также на полумарафон на 21,1 км.

Воспитанники школ адаптивной физкультуры и домов-интернатов традиционно приняли участие в «Забеге безграничных возможностей», каждый из ребят получил памятную медаль.