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Оскорблял ребенка и угрожал высадить: в Туле водитель автобуса устроил скандал со школьницей

Оскорблял ребенка и угрожал высадить: в Туле водитель автобуса устроил скандал со школьницей

У девочки не прошла оплата по льготному проездному. Водитель потребовал, чтобы она оплатила проезд.

В Туле водитель одного из автобусов устроил скандал из-за того, что у 14-летней пассажирки не прошла оплата по льготному проездному. Мужчина начал требовать, чтобы школьница оплатила проезд. При этом он оскорблял ребенка и угрожал высадить. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказала детский омбудсмен Наталия Зыкова. К ней на прием обратилась мама указанной девочки.

— При попытке оплатить проезд банковской картой аппарат выдал ошибку. На протяжении всего времени водитель продолжал употреблять нецензурную брань в адрес ребенка и отказался продолжить следовать по маршруту. Чтобы водитель продолжил движение по маршруту, кто-то из пассажиров оплатил проезд за девочку.

Мною в защиту этого ребенка и других детей в адрес министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области был направлен запрос о принятии необходимых мер по данному обстоятельству.

Проверка проводилась администрацией муниципального образования Тулы. Указанный факт подтвердился. За допущенное нарушение должностных инструкций к водителю применены меры дисциплинарного взыскания, — рассказала Наталия Зыкова.

Перевозчик со всем водительским составом провел инструктаж на тему: «Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и наземным электрическим транспортом».

— Дополнительно разъясняю, что запрещено принудительно высаживать детей без билета в возрасте до 16 лет из автобуса, трамвая или троллейбуса, если они следуют без сопровождения совершеннолетнего лица.

Соответствующие изменения внесены Федеральным законом от 24.02.2021 № 26-ФЗ в Федеральный закон от 08.11.2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», — напомнила уполномоченный по правам ребенка.

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Фотограф:
сегодня, в 13:40 +1
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