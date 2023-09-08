Фото пресс-службы правительства Тульской области

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершен ремонт участка автомобильной дороги Мордвес — Даровая. Его протяженность — 7 км.

Подрядчик уложил асфальтовое покрытие в два слоя, укрепил обочины, оборудовал съезды. Для безопасности пешеходов оборудованы переходы, искусственные дорожные неровности и установлены дорожные знаки. Также обустроены остановочные пункты общественного транспорта и площадки перед ними.

Приемочная комиссия, в состав которой вошли представители ФКУ Упрдор «Москва-Харьков», Тулаупрадора, Тулаавтодора, общественности, провела замеры и проверила соответствие нормативам.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, жители прилегающих населенных пунктов высоко оценили качество проведенных работ.