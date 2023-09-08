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В Центральном парке Тулы школьников научили оказанию первой помощи: фоторепортаж
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Центральном парке Тулы школьников научили оказанию первой помощи: фоторепортаж

Мероприятие прошло сегодня, 8 сентября.

В Центральном парке Тулы состоялся праздник — День первой помощи. В числе организаторов праздничного мероприятия выступило Главное управление МЧС России по Тульской области.

На интерактивных площадках все желающие под руководством опытных инструкторов смогли научиться приемам сердечно-легочной реанимации, отработать прием по извлечению инородного тела из дыхательных путей и прием по поддержанию проходимости дыхательных путей (придание устойчивого бокового положения), потренироваться в наложении кровоостанавливающих повязок и транспортных шин, узнать о приемах психологической поддержки при стрессовых ситуациях.

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Для гостей праздника был организован показ пожарного автомобиля, автомобилей ДПС и бригады скорой медицинской помощи. Также 
сотрудники МЧС показали детям на практике, как правильно оказывать первую помощь людям, пострадавшим в ДТП.

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Спасатели совместно с медиками, сотрудниками полиции и волонтерскими организациями обучили оказанию первой помощи около 1000 тульских школьников из 25 образовательных учреждений.

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вчера, в 17:40 +1
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