В Центральном парке Тулы школьников научили оказанию первой помощи: фоторепортаж

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Центральном парке Тулы состоялся праздник — День первой помощи. В числе организаторов праздничного мероприятия выступило Главное управление МЧС России по Тульской области.

На интерактивных площадках все желающие под руководством опытных инструкторов смогли научиться приемам сердечно-легочной реанимации, отработать прием по извлечению инородного тела из дыхательных путей и прием по поддержанию проходимости дыхательных путей (придание устойчивого бокового положения), потренироваться в наложении кровоостанавливающих повязок и транспортных шин, узнать о приемах психологической поддержки при стрессовых ситуациях.

Для гостей праздника был организован показ пожарного автомобиля, автомобилей ДПС и бригады скорой медицинской помощи. Также

сотрудники МЧС показали детям на практике, как правильно оказывать первую помощь людям, пострадавшим в ДТП.

Спасатели совместно с медиками, сотрудниками полиции и волонтерскими организациями обучили оказанию первой помощи около 1000 тульских школьников из 25 образовательных учреждений.