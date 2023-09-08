В больницах Тульской области работают кабинеты психологической помощи: как записаться

Фото минздрава Тульской области.

С 1 июля в Тульской области работают 13 кабинетов психологической помощи. Консультации медицинских психологов помогут пациентам справиться с тревогой и стрессом, найти путь к решению семейных проблем, конфликтов на работе, проблем, связанных с низкой самооценкой, неудовлетворённостью собственной жизнью и т. д.



Если в процессе консультации выясняется, что для эффективного решения проблемы пациенту необходима психотерапевтическая или психиатрическая помощь, психолог направляет его в профильный диспансер.

Кабинеты психологической помощи посетило более 250 человек в возрасте от 25 до 40 лет.

Как сообщает минздрав Тульской области, почти треть воспользовались разовой консультацией, остальные проходят курс, длительность которого зависит от глубины проблемы и индивидуальных особенностей пациента.

Консультации медицинских психологов бесплатны и анонимны. Адреса работы кабинетов по ссылке.