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Более 2 тыс. жителей Тульской области приняли участие в дистанционном электронном голосовании за первые 6 часов его проведения

Более 2 тыс. жителей Тульской области приняли участие в дистанционном электронном голосовании за первые 6 часов его проведения

Проголосовать онлайн могут избиратели из г. Щекино и р. п. Первомайского.

В Тульской области сегодня стартовали выборы депутатов представительных органов в 74 муниципальных образованиях. Участки будут работать 3 дня — с 8 по 10 сентября.

Впервые в нашем регионе применяется дистанционное электронное голосование. Проголосовать онлайн могут избиратели из г. Щекино и р. п. Первомайского, подавшие соответствующее заявление. Для участия в ДЭГ поступило 4215 заявок. Проголосовать дистанционно можно с 8.00 8 сентября по 20.00 10 сентября.

С первых часов проведения ДЭГ показывает высокую активность избирателей. К 14.00 — за первые 6 часов голосования — им воспользовались 2108 избирателей: 1844 избирателей в городе Щекино (50% от подавших заявление) и 264 избирателя в р. п. Первомайском (51%).

вчера, в 14:15 0
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