Врывались в дома, избивали и грабили пенсионеров: в Ефремове осудили парочку рецидивистов

В Ефремове 49-летняя жительница Липецкой области и 33-летний житель Курской области признаны виновными в разбое, сообщает областная прокуратура.

Судом установлено, что 12 декабря в селе Мечнянка Ефремовского района было совершено нападение на женщину 1947 года рождения. Около 22 часов двое неизвестных разбили окно частного дома, залезли внутрь, избили хозяйку и забрали 47 тысяч 500 рублей. После чего скрылись.



Спустя несколько дней, 15 декабря, в деревне Большие Калмыки Киреевского района было совершено ещё одно нападение на 72-летнего жителя деревни. Преступники выбили входную дверь, проникли в дом и стали избивать хозяина жилища, требуя деньги. Однако мужчина смог дать отпор нападавшим, и они убежали. В результате нападения потерпевший получил телесные повреждения.



В ходе работ на месте совершения преступлений полицейские эксперты изъяли различные следы, оставленные преступниками. По ним удалось установить личности подозреваемых. В дальнейшем оперативники выяснили маршруты их передвижения и адрес местонахождения.



Как оказалось, женщина и мужчина проживали в съёмной квартире в Москве и каждый раз для совершения преступления приезжали на такси в Тульскую область, после чего возвращались обратно домой.

Приговором суда обвиняемым назначены следующие наказания: 8 лет 3 месяца лишения свободы и 9,5 года лишения свободы.