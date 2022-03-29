Симфонические саундтреки из «Гарри Поттера»: туляков приглашают на концерт оркестра Sonorus
3 апреля в Городском концертном зале пройдет концерт камерного оркестра Sonorus. Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!
Гарри Поттер – величайший образец литературы и кино. Сотни миллионов людей не только видели знаменитый фильм, но и слышали гениальную музыку Джона Уильямса.
Оскароносный композитор подарил нам шедевр на века. Его магические мелодии уже более двадцати лет околдовывают и детей и взрослых по всему миру. Sonorus — это не просто заклинание. Теперь это камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории, а также лучшие саундтреки последних десятилетий. Полный набор струнных, деревянных и медных духовых максимально близко передадут атмосферу больших симфонических составов.
На их концерты ходят целыми семьями – идеальный повод провести вечер под лучшие произведения человечества. Sonorus – да будет звук!
Вы можете купить билеты онлайн:
-
Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
-
Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
-
Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.