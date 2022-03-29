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Симфонические саундтреки из «Гарри Поттера»: туляков приглашают на концерт оркестра Sonorus

Симфонические саундтреки из «Гарри Поттера»: туляков приглашают на концерт оркестра Sonorus

3 апреля в Городском концертном зале пройдет концерт камерного оркестра Sonorus. Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Гарри Поттер – величайший образец литературы и кино. Сотни миллионов людей не только видели знаменитый фильм, но и слышали гениальную музыку Джона Уильямса.

Оскароносный композитор подарил нам шедевр на века. Его магические мелодии уже более двадцати лет околдовывают и детей и взрослых по всему миру. Sonorus — это не просто заклинание. Теперь это камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории, а также лучшие саундтреки последних десятилетий. Полный набор струнных, деревянных и медных духовых максимально близко передадут атмосферу больших симфонических составов.

На их концерты ходят целыми семьями – идеальный повод провести вечер под лучшие произведения человечества. Sonorus – да будет звук!
 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
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Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 22:40 0
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