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Тульских школьников приглашают на онлайн-олимпиаду по финансовой грамотности
Фото: ds19.bskedu.ru

Тульских школьников приглашают на онлайн-олимпиаду по финансовой грамотности

Принять участие в ней можно до 31 марта.

Ученики 1−9 классов могут принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству на платформе «Учи.ру». Попробовать свои силы можно до 31 марта.

Задачи олимпиады основаны на примерах из жизни, а в вопросах есть подсказки, которые объясняют основные финансовые термины и модели правильного финансового поведения.

Олимпиада поможет школьникам научиться планировать личный бюджет, распознавать приемы мошенников и маркетинговые уловки. Отдельные блоки задач посвящены предпринимательству и экологии как части культуры потребления.

Участники получат сертификаты и грамоты, которые будут доступны в их личных кабинетах на сайте «Учи.ру». Олимпиаду проводят Банк России, Минфин, Минэкономразвития и Ассоциация развития финансовой грамотности. В ней уже приняли участие более 10 тысяч юных туляков.

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сегодня, в 08:18 0
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Тульская область

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