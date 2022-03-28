Тульских школьников приглашают на онлайн-олимпиаду по финансовой грамотности

Фото: ds19.bskedu.ru

Принять участие в ней можно до 31 марта.

Ученики 1−9 классов могут принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству на платформе «Учи.ру». Попробовать свои силы можно до 31 марта.

Задачи олимпиады основаны на примерах из жизни, а в вопросах есть подсказки, которые объясняют основные финансовые термины и модели правильного финансового поведения.

Олимпиада поможет школьникам научиться планировать личный бюджет, распознавать приемы мошенников и маркетинговые уловки. Отдельные блоки задач посвящены предпринимательству и экологии как части культуры потребления.

Участники получат сертификаты и грамоты, которые будут доступны в их личных кабинетах на сайте «Учи.ру». Олимпиаду проводят Банк России, Минфин, Минэкономразвития и Ассоциация развития финансовой грамотности. В ней уже приняли участие более 10 тысяч юных туляков.