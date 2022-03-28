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Туляки могут предложить свои идеи по развитию России

Туляки могут предложить свои идеи по развитию России

Заявки на форум «Сильные идеи для нового времени» принимаются до 22 апреля.

Если у вас есть интересные идеи — предложите их для форума «Сильные идеи для нового времени», организатором которого выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

Проекты, идеи и инициативы принимаются по 7 направлениям: от социального до экологического. В этом году отдельный трек форума будет посвящен развитию регионов России.

Заявки принимаются до 22 апреля здесь.

 

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