В новом корпусе тульского перинатального центра родилось 190 детей

Фото из архива Myslo.

Новый корпус тульского перинатального центра принял первых пациенток 5 марта. За это время здесь зарегистрировано 190 рождений: 98 мальчиков и 92 девочки.

Самыми популярными именами стали Александр и Анна. Среди редких имен, которые родители дали малышам, - Мишель, Маркус, Мирослава и Моника.

Как сообщили в минздраве Тульской области, в двух корпусах перинатального центра на улице Яблочкова и 2-м проезде Гастелло работают кабинеты ЗАГС.

- У родителей есть возможность получить свидетельство о рождении малыша при выписке из родильного дома. Вместе со свидетельством о рождении родители получат поздравительный адрес губернатора Тульской области, знак правительства Тульской области «Родившемуся на Тульской земле» и подарок новорожденному, - отметила председатель комитета по делам ЗАГС и обеспечению деятельности мировых судей Татьяна Абросимова.

По желанию родителей регистрация рождения может пройти в зале торжественной выписки. Здесь маму с малышом могут встретить и поздравить все члены семьи.