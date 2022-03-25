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Туляков предупредили о возможных перебоях в работе сайтов и ресурсов правительства региона
Фото из архива Myslo.ru

Туляков предупредили о возможных перебоях в работе сайтов и ресурсов правительства региона

Из-за этого с записью к врачу, в МФЦ и другими сервисами могут быть сложности.

В связи с большой нагрузкой на серверы регистратора доменных имен RuCenter в настоящее время могут наблюдаться проблемы с доступом к ресурсам правительства Тульской области, в том числе:

  • сетевого города (sgo.edu71.ru, sgo1.edu71.ru, esia2020.edu71.ru);
  • МФЦ (mfc71.ru);
  • портала правительства Тульской области (tularegion.ru);
  • сервиса «Запись на прием» (doctor71.ru);
  • регионального портала государственных услуг Тульской области (gosuslugi71.ru).

Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления делает всё возможное для восстановления доступности сайтов и ресурсов.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:52 −2
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