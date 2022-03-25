Фото из архива Myslo.ru
Туляков предупредили о возможных перебоях в работе сайтов и ресурсов правительства региона
Из-за этого с записью к врачу, в МФЦ и другими сервисами могут быть сложности.
В связи с большой нагрузкой на серверы регистратора доменных имен RuCenter в настоящее время могут наблюдаться проблемы с доступом к ресурсам правительства Тульской области, в том числе:
- сетевого города (sgo.edu71.ru, sgo1.edu71.ru, esia2020.edu71.ru);
- МФЦ (mfc71.ru);
- портала правительства Тульской области (tularegion.ru);
- сервиса «Запись на прием» (doctor71.ru);
- регионального портала государственных услуг Тульской области (gosuslugi71.ru).
Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления делает всё возможное для восстановления доступности сайтов и ресурсов.
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