Туляков предупредили о возможных перебоях в работе сайтов и ресурсов правительства региона

Фото из архива Myslo.ru

Из-за этого с записью к врачу, в МФЦ и другими сервисами могут быть сложности.

В связи с большой нагрузкой на серверы регистратора доменных имен RuCenter в настоящее время могут наблюдаться проблемы с доступом к ресурсам правительства Тульской области, в том числе:

сетевого города (sgo.edu71.ru, sgo1.edu71.ru, esia2020.edu71.ru);

МФЦ (mfc71.ru);

портала правительства Тульской области (tularegion.ru);

сервиса «Запись на прием» (doctor71.ru);

регионального портала государственных услуг Тульской области (gosuslugi71.ru).

Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления делает всё возможное для восстановления доступности сайтов и ресурсов.