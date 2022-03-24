Как в тульских школах готовят будущих педагогов

В рамках нацпроекта «Образование» перед Россией стоит важная задача — войти в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. В этом вопросе важную роль играют кадры, и готовить их в нашей стране решили со старшей школы. В 2021 году по инициативе губернатора Алексея Дюмина в регионе впервые открылись профильные психолого-педагогические классы. В них обучаются порядка двухсот старшеклассников.

Алевтина Шевелёва, министр образования Тульской области:

Алевтина Шевелёва - Мы понимаем, что школам нужны современные и квалифицированные педагоги, которые хотят каждый день совершенствоваться, овладевать новыми знаниями и воплощать в жизнь амбициозные проекты. Отрадно, что такие молодые учителя приходят работать в школы. Чтобы сохранить эту тенденцию и еще больше подогреть интерес молодежи к профессии, в этом учебном году в тульских школах в рамках проекта «Педагог будущего» появились психолого-педагогические классы. Они построены по типу профильных инженерных, естественно-научных и физико-математических. Только здесь в качестве партнеров выступают не предприятия региона, а Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого . Такие классы ориентируют ребят на получение педагогической специальности. Мы надеемся, что эти талантливые старшеклассники через несколько лет пополнят ряды работников сферы образования в регионе.

Сейчас профильные педагогические классы есть в девяти муниципальных общеобразовательных учреждениях Тулы, Венева, Новомосковска и Ясногорска. Один из них находится в тульском ЦО № 3 на ул. Калинина, 22.

Алина Фортуныч, учитель английского языка:

- Занятия по педагогической профориентации есть в десятых профильных классах каждый день. Проводить уроки приходят в том числе преподаватели вузов по разным модульным предметам от распространенных (истории и обществознания) до узкой специализации — психологии и педагогики. Ребята на этих уроках как раз вникают в специфику профессии учителя.

Ну и, конечно, что из себя представляет работа в школе, мы показываем на собственном примере. Наша основная задача — направить школьников, показать, что учитель — прекрасная профессия. Это очень важно для старшеклассников, потому что зачастую они не знают, куда поступать. Мы помогаем сделать правильный выбор, понять, близка ли им профессия учителя или нет.

По словам учителей, результат занятий педагогикой есть. Среди старшеклассников уже больше десяти человек задумываются о том, чтобы в будущем выбрать педагогическую профессию.

Софья Калинина, ученица 10 класса:

- Я планирую поступать в педагогический университет. Считаю, что профессия учителя мне подходит: я люблю изучать что-то новое и работать с детьми. На занятиях мы видим, как учителя преподносят информацию, как они работают, выходят из сложных ситуаций. Думаю, в будущем мне это пригодится. Работа учителя очень непростая, это большая ответственность: ты должен не только научить предмету, но и воспитать в каждом ребенке личность. Чтобы все получилось, нужно быть одновременно и понимающим, и строгим, знать психологию детей. И чем раньше мы начнем этому учиться, тем лучше.