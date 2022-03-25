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Кто в Туле больше всех заработал в январе?
Фото из архива Myslo.

Кто в Туле больше всех заработал в январе?

Туластат опубликовал данные по среднемесячной зарплате. Какие сферы наиболее оплачиваемые?

Согласно сведениям Туластата, больше всех в январе 2022 года заработали сотрудники предприятий сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром. Средняя заработная плата у них составила 87 063,2 руб.

Меньше всех заработок у сотрудников предприятий, которые занимаются операциями с недвижимым имуществом. Их средняя зарплата за первый месяц года составила 25 414,4 рублей.

Подробная информация — в таблице:

Название январь 2022 г.
сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство		 42 684
добыча полезных ископаемых 52 141,2
обрабатывающие производства 51 442,4
обеспечение электрической энергией,
газом и паром, кондиционирование
воздуха		 87 063,2
водоснабжение 36 702,9
строительство 40 952,9
торговля, ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов		 35 327,4
транспортировка и хранение 41 144,3
деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания		 31 867,4
деятельность в области информации
и связи		 54 874
деятельность финансовая и страховая 54 874
деятельность по операциям
с недвижимостью		 25 414,4
деятельность профессиональная,
научная, техническая		 57 982,1
деятельность административная и
сопутствующие доп. услуги		 35 234,7
гос. управление и обеспечение
военной безопасности; соц. обеспечение		 40 120,1
образование 34 460,3
деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг		 42 835,8
деятельность в области
культуры, спорта и организации досуга и развлечений		 53 644,7
предоставление прочих видов услуг 30 811,5
 

Расскажите, в какой сфере вы работаете и какая у вас средняя зарплата?

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