Кто в Туле больше всех заработал в январе?

Фото из архива Myslo.

Согласно сведениям Туластата, больше всех в январе 2022 года заработали сотрудники предприятий сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром. Средняя заработная плата у них составила 87 063,2 руб.

Меньше всех заработок у сотрудников предприятий, которые занимаются операциями с недвижимым имуществом. Их средняя зарплата за первый месяц года составила 25 414,4 рублей.

Подробная информация — в таблице:

Название январь 2022 г. сельское, лесное хозяйство,

охота, рыболовство и рыбоводство 42 684 добыча полезных ископаемых 52 141,2 обрабатывающие производства 51 442,4 обеспечение электрической энергией,

газом и паром, кондиционирование

воздуха 87 063,2 водоснабжение 36 702,9 строительство 40 952,9 торговля, ремонт автотранспортных

средств и мотоциклов 35 327,4 транспортировка и хранение 41 144,3 деятельность гостиниц и предприятий

общественного питания 31 867,4 деятельность в области информации

и связи 54 874 деятельность финансовая и страховая 54 874 деятельность по операциям

с недвижимостью 25 414,4 деятельность профессиональная,

научная, техническая 57 982,1 деятельность административная и

сопутствующие доп. услуги 35 234,7 гос. управление и обеспечение

военной безопасности; соц. обеспечение 40 120,1 образование 34 460,3 деятельность в области здравоохранения

и социальных услуг 42 835,8 деятельность в области

культуры, спорта и организации досуга и развлечений 53 644,7 предоставление прочих видов услуг 30 811,5

Расскажите, в какой сфере вы работаете и какая у вас средняя зарплата?