Фото из архива Myslo.
Кто в Туле больше всех заработал в январе?
Туластат опубликовал данные по среднемесячной зарплате. Какие сферы наиболее оплачиваемые?
Согласно сведениям Туластата, больше всех в январе 2022 года заработали сотрудники предприятий сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром. Средняя заработная плата у них составила 87 063,2 руб.
Меньше всех заработок у сотрудников предприятий, которые занимаются операциями с недвижимым имуществом. Их средняя зарплата за первый месяц года составила 25 414,4 рублей.
Подробная информация — в таблице:
|Название
|январь 2022 г.
|
сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство
|42 684
|добыча полезных ископаемых
|52 141,2
|обрабатывающие производства
|51 442,4
|
обеспечение электрической энергией,
газом и паром, кондиционирование
воздуха
|87 063,2
|водоснабжение
|36 702,9
|строительство
|40 952,9
|
торговля, ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
|35 327,4
|транспортировка и хранение
|41 144,3
|
деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
|31 867,4
|
деятельность в области информации
и связи
|54 874
|деятельность финансовая и страховая
|54 874
|
деятельность по операциям
с недвижимостью
|25 414,4
|
деятельность профессиональная,
научная, техническая
|57 982,1
|
деятельность административная и
сопутствующие доп. услуги
|35 234,7
|
гос. управление и обеспечение
военной безопасности; соц. обеспечение
|40 120,1
|образование
|34 460,3
|
деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг
|42 835,8
|
деятельность в области
культуры, спорта и организации досуга и развлечений
|53 644,7
|предоставление прочих видов услуг
|30 811,5
Расскажите, в какой сфере вы работаете и какая у вас средняя зарплата?
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