На ул. Гастелло в ДТП попала скорая с пациентом: Криволучье встало в пробке

Днем 25 марта в Туле на ул. Гастелло произошло ДТП с участием Hyundai Solaris и машины скорой помощи. По предварительной информации, оба автомобиля двигались в попутном направлении в сторону ул. Кутузова. Скорая везла пациента и задела Hyundai в тот момент, когда выезжала на полосу встречного движения.

Из-за аварии образовалась большая пробка на ул. Гастелло. На момент публикации новости участники ДТП ожидали приезда сотрудников ГИБДД.

На место приехала другая машина скорой помощи, в которую погрузили пациента.