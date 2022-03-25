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На ул. Гастелло в ДТП попала скорая с пациентом: Криволучье встало в пробке

На ул. Гастелло в ДТП попала скорая с пациентом: Криволучье встало в пробке

В результате ДТП никто не пострадал.

Днем 25 марта в Туле на ул. Гастелло произошло ДТП с участием Hyundai Solaris и машины скорой помощи. По предварительной информации, оба автомобиля двигались в попутном направлении в сторону ул. Кутузова. Скорая везла пациента и задела Hyundai в тот момент, когда выезжала на полосу встречного движения.

Из-за аварии образовалась большая пробка на ул. Гастелло. На момент публикации новости участники ДТП ожидали приезда сотрудников ГИБДД.

На место приехала другая машина скорой помощи, в которую погрузили пациента.

Галерея
На ул. Гастелло в ДТП попала скорая с пациентом, Фото: 1
На ул. Гастелло в ДТП попала скорая с пациентом, Фото: 2
На ул. Гастелло в ДТП попала скорая с пациентом, Фото: 3
На ул. Гастелло в ДТП попала скорая с пациентом, Фото: 4
На ул. Гастелло в ДТП попала скорая с пациентом, Фото: 5
На ул. Гастелло в ДТП попала скорая с пациентом, Фото: 6
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:12 0
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