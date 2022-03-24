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В тульском правительстве обсудили ход программы догазификации
Изображение S K с сайта Pixabay

В тульском правительстве обсудили ход программы догазификации

Губернатор провёл заседание штаба по вопросу развития газоснабжения и газификации в регионе.

– По поручению Президента РФ с октября прошлого года реализуется программа социальной догазификации. Владимир Путин поставил задачу – подвести газ до границ земельных участков домовладений без привлечения средств граждан, – сказал Алексей Дюмин.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков доложил, что в областную программу догазификации включено более 17 тысяч объектов в 916 населенных пунктах и 109 садовых товариществах. С начала действия программы уже газифицировано более 700 домовладений. До конца года планируется подключить ещё 7000. Программа рассчитана до 2024 года.

Для жителей Тульской области предусмотрены меры социальной поддержки:

  • единовременная денежная компенсация на оплату расходов по приобретению и установке внутриквартирного газового оборудования,
  • субсидия на покупку и монтаж газовых счётчиков семьям и одиноко проживающим гражданам со среднедушевым доходом менее 7000 рублей.

Алексей Дюмин поручил Олегу Дючкову совместно с Минтрудом отслеживать цены на газопринимающее оборудование. Глава региона подчеркнул, что в сложившейся сегодня ситуации очень важно оперативно принимать решения – особенно, если речь идет о поддержке граждан.

Губернатор поручил газораспределительным организациям провести работы по догазификации до декабря текущего года. Комитету Тульской области по тарифам поручено своевременно принимать необходимые решения в части ценообразования.  

Заявки на догазификацию принимаются в 17 пунктах, на сайтах газораспределительных организаций, на портале Единого оператора газификации, портале Госуслуг и в 34 отделениях МФЦ.

Телефон горячей линии по вопросам социальной газификации: 8(800)101-00-04.

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Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область

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