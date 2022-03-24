Туляк заманил женщину к себе домой и надругался: он отправится в колонию общего режима
Преступление произошло в ноябре прошлого года.
В Туле 49-летний Александр Поленов признан виновным в краже и изнасиловании.
Судом установлено, что в ноябре 2021 года нетрезвый обвиняемый на остановке общественного транспорта в Барсуках познакомился с женщиной и пригласил её в гости. Под предлогом того, что ему нужна помощь в ремонте комнаты, так как потерпевшая зарабатывала на жизнь поклейкой обоев. Они отправились в квартиру мужчины и выпили некоторое количество алкоголя.
Спустя какое-то время пьяный Александр несколько раз надругался над потерпевшей, а потом украл деньги с ее карты. Женщина смогла спастись от насильника: ей удалось выпрыгнуть в окно и добраться до ближайшего отдела полиции.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Отметим, что подсудимый не признал вину в изнасилованиях.
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