Туляк заманил женщину к себе домой и надругался: он отправится в колонию общего режима

В Туле 49-летний Александр Поленов признан виновным в краже и изнасиловании.

Судом установлено, что в ноябре 2021 года нетрезвый обвиняемый на остановке общественного транспорта в Барсуках познакомился с женщиной и пригласил её в гости. Под предлогом того, что ему нужна помощь в ремонте комнаты, так как потерпевшая зарабатывала на жизнь поклейкой обоев. Они отправились в квартиру мужчины и выпили некоторое количество алкоголя.

Спустя какое-то время пьяный Александр несколько раз надругался над потерпевшей, а потом украл деньги с ее карты. Женщина смогла спастись от насильника: ей удалось выпрыгнуть в окно и добраться до ближайшего отдела полиции.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Отметим, что подсудимый не признал вину в изнасилованиях.