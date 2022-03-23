В двух МРЭО Тульской области изменится режим работы
Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
В отделениях МРЭО № 7 в Донском и № 12 в Щекино временно изменится режим работы. Так, 27 марта из-за технических работ по настройке информационных систем МВД России возможна нестабильная работа портала госуслуг при подаче заявлений на регистрацию транспорта и получение водительских удостоверений.
Всех, кто записан на 27 марта, сотрудники МРЭО примут накануне — 26 марта.
С 28 марта отделения продолжат работу в штатном режиме.
Госавтоинспекция приносит извинения за причиненные неудобства.
Телефоны МРЭО:
- отделение № 7 — 8 (48746) 5−39−15;
- отделение № 12 — 8 (48751) 6−08−69.
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