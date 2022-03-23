В двух МРЭО Тульской области изменится режим работы

Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

В отделениях МРЭО № 7 в Донском и № 12 в Щекино временно изменится режим работы. Так, 27 марта из-за технических работ по настройке информационных систем МВД России возможна нестабильная работа портала госуслуг при подаче заявлений на регистрацию транспорта и получение водительских удостоверений.

Всех, кто записан на 27 марта, сотрудники МРЭО примут накануне — 26 марта.

С 28 марта отделения продолжат работу в штатном режиме.

Госавтоинспекция приносит извинения за причиненные неудобства.

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