новости
новости
Регистрация
В двух МРЭО Тульской области изменится режим работы

В двух МРЭО Тульской области изменится режим работы

Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

В отделениях МРЭО № 7 в Донском и № 12 в Щекино временно изменится режим работы. Так, 27 марта из-за технических работ по настройке информационных систем МВД России возможна нестабильная работа портала госуслуг при подаче заявлений на регистрацию транспорта и получение водительских удостоверений.
 
Всех, кто записан на 27 марта, сотрудники МРЭО примут накануне — 26 марта.
С 28 марта отделения продолжат работу в штатном режиме.
 
Госавтоинспекция приносит извинения за причиненные неудобства.
 
Телефоны МРЭО:
  • отделение № 7 — 8 (48746) 5−39−15;
  • отделение № 12 — 8 (48751) 6−08−69.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 15:30 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
МРЭОрежим работы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Ясной Поляне обнаружено незаконное строительство
В Ясной Поляне обнаружено незаконное строительство
Синоптик Вильфанд сделал прогноз на лето
Синоптик Вильфанд сделал прогноз на лето
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.