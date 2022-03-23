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Какие дома Тулы будут обесточены 24 марта

Какие дома Тулы будут обесточены 24 марта

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 18.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Будённого, 85-93, 99-117 (нечётн.), 102, 104, 118-134 (чётн.),
  • ул. Некрасова, 22-44 (чётн.),
  • ул. Ершова, 43-51 (нечётн.),
  • ул. Демьянова, 9-19 (нечётн.), 19-а, 9-а, 17-а, 4,
  • ул. Рогожинская, 23-33 (нечётн.), 22-44 (чётн.),
  • 1-й пр-д Металлургов, 4, 5,
  • ул. Металлургов, 57-а, 65-а, 69-б,
  • ул. Декабристов, 128-150 (чётн.), 97-109 (нечётн.),
  • ул. Калинина, 133, 137, 141, 98-108,
  • ул. Патронная, 87-101 (нечётн.), 86-98 (чётн.),
  • Мясново: ул. Воздухофлотская, 58-82 (чётн.),
  • ул. Тихмянова, 25-39 (нечётн.),
  • 12-й пр-д, 23-40,
  • 13-й пр-д, 23-40,
  • ул. Санаторная, 56,
  • п. Трудовой, 1-а-г, 2-а, 7-а, 7-б, 15-а, 17-а, 19-а,
  • п. Победы: ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8,
  • ул. Фрунзе, 1, 4,
  • ул. Володарского, 5, 7, 9, 13, 24, 24-а,
  • ул. Октябрьская, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9.
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