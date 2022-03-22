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Туляков приглашают пройти бесплатную диагностику в онкодиспансере
Фото минздрава Тульской области.

Туляков приглашают пройти бесплатную диагностику в онкодиспансере

Прием по предварительной записи.

26 марта с 8.00 до 20.00 в поликлинике Тульского областного клинического онкологического диспансера (Тула, ул. Плеханова, д. 201-а) пройдет день открытых дверей.

Жители области попадут на прием к онкологу, онкоурологу и ЛОР-онкологу, а также пройдут исследования на наличие онкопатологии кишечника.

Женщины смогут посетить онкогинеколога и при наличии показаний сделают УЗИ молочных желез или маммографию, а также пройдут цитологическое исследование.

Мужчины смогут сдать кровь на выявление простатспецифического антигена.
Для курильщиков со стажем больше 30 лет будет работать низкодозовая компьютерная томография.

Прием по предварительной записи, с собой нужно взять паспорт и СНИЛС. Запись по телефону 8 (4872) 33-81-41.

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