Туляков приглашают пройти бесплатную диагностику в онкодиспансере
Прием по предварительной записи.
26 марта с 8.00 до 20.00 в поликлинике Тульского областного клинического онкологического диспансера (Тула, ул. Плеханова, д. 201-а) пройдет день открытых дверей.
Жители области попадут на прием к онкологу, онкоурологу и ЛОР-онкологу, а также пройдут исследования на наличие онкопатологии кишечника.
Женщины смогут посетить онкогинеколога и при наличии показаний сделают УЗИ молочных желез или маммографию, а также пройдут цитологическое исследование.
Мужчины смогут сдать кровь на выявление простатспецифического антигена.
Для курильщиков со стажем больше 30 лет будет работать низкодозовая компьютерная томография.
Прием по предварительной записи, с собой нужно взять паспорт и СНИЛС. Запись по телефону