Туляков приглашают пройти бесплатную диагностику в онкодиспансере

Фото минздрава Тульской области.

26 марта с 8.00 до 20.00 в поликлинике Тульского областного клинического онкологического диспансера (Тула, ул. Плеханова, д. 201-а) пройдет день открытых дверей.

Жители области попадут на прием к онкологу, онкоурологу и ЛОР-онкологу, а также пройдут исследования на наличие онкопатологии кишечника.

Женщины смогут посетить онкогинеколога и при наличии показаний сделают УЗИ молочных желез или маммографию, а также пройдут цитологическое исследование.

Мужчины смогут сдать кровь на выявление простатспецифического антигена.

Для курильщиков со стажем больше 30 лет будет работать низкодозовая компьютерная томография.