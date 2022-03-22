Президент отметил заслуги туляков

Владимир Путин подписал Указы о благодарности и госнаградах тулякам, которые трудятся в сфере спорта, строительства и ЖКХ.

Распоряжением Президента Российской Федерации от 18 марта 2022 года № 68-рп за вклад в развитие физической культуры и спорта объявлена благодарность:

спортсмену-инструктору Центра адаптивного спорта Руслану Богачеву;

спортсмену-ведущему сборной команды России по паралимпийским видам спорта (лыжные гонки, биатлон) Андрею Жукову;

спортсмену-инструктору сборной команды России по паралимпийским видам спорта (лыжные гонки, биатлон) Анне Панферовой;

спортсмену-инструктору сборной команды России по паралимпийским видам спорта (хоккей-следж) Илье Попову;

мастеру спорта международного класса по спорту слепых Владимиру Удальцову.

Президент Владимир Путин подписал Указ № 467 «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено тренеру спортивной школы олимпийского резерва «Юность» г. Тулы Владимиру Бородаенко.

За заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» присвоено директору учреждения «Жилкомреформа» Наталье Аникиной.

За заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» присвоено генеральному директору АО «Перспектива» Александру Лежебокову.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил награжденных.