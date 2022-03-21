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Туляки пожаловались губернатору на неработающие лифты
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Туляки пожаловались губернатору на неработающие лифты

Обращения поступили от жителей многоэтажек на ул. Староникитской и Макаренко.

На оперативном совещании у Алексея Дюмина рассмотрели обращения граждан. Туляки пожаловались губернатору на неработающие лифты в домах на ул. Староникитской и Макаренко. Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев сообщил, что лифт в доме по улице Макаренко планируется запустить до 25 марта, а по улице Староникитской – до 10 апреля. 

В домах областного центра работает более 3000 подъемников, их эксплуатируют 8 компаний. В ремонте находятся 15 лифтов, 7 из них запустят на этой неделе, на остальных работы завершат в первой половине апреля.

Дмитрий Миляев отметил, что для организации проведения дорогостоящих капитальных ремонтов подъемников, администрация города готова оказывать финансовую поддержку в рамках муниципальной программы. В настоящее время готовятся соответствующие критерии и условия участия в такой программе. 

Алексей Дюмин поручил начальнику Госжилинспекции Тульской области Леониду Ивченко взять на контроль своевременность платежей управляющих компаний организациям, эксплуатирующим лифты. А всем главам муниципалитетов – направить в ГЖИ информацию о состоянии лифтов в многоэтажках.

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