В Тульскую область прибудут ещё почти 500 вынужденных переселенцев

20 марта в Главном управлении МЧС России по Тульской области первый председатель правительства региона Валерий Шерин провёл совещание по подготовке к прибытию и размещению граждан из Луганской и Донецкой народных республик. Поезд с вынужденными переселенцами прибудет в регион 21 марта.



По словам начальника ГУ МЧС России по Тульской области Алексея Павлова, в регион приедут 496 человек, в том числе 121 ребёнок.



По поручению губернатора Алексея Дюмина людям окажут всестороннюю помощь. Их встретят порядка 140 волонтёров, а также психологи МЧС. Людей сразу осмотрят медики и, при необходимости, окажут помощь. Затем переселенцев организованно доставят в пункты временного размещения (ПВР).



Прибывшие будут размещены в гостиничных комплексах и санаториях в Туле, Донском, Новомосковске, Плавске и в Суворовском районе. Главы муниципалитетов доложили о готовности к приёму.

В каждом ПВР будут работать прикреплённые сотрудники полиции и МЧС, а также медики и соцработники.



«В регионе есть отработанный алгоритм действий при приёме вынужденных переселенцев. Прошу всех ответственных оперативно и грамотно отработать поставленные задачи», - подчеркнул Валерий Шерин.



Напомним, ранее в регион централизованно прибыли 520 человек.