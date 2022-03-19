МИЗО: Заросшие земельные участки в Тульской области подлежат изъятию!

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В министерстве напомнили, что земли сельхозназначения должны использоваться для ведения сельского хозяйства или иной связанной с этим деятельности.

Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области напоминает, что в соответствии с положениями статей 7.42 Земельного кодекса РФ собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением исходя из принадлежности к той или иной категории земель и разрешенного использования, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.

Подпунктом 3 пункта 2 статьи 13 Земельного кодекса РФ определено, что в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений, сохранению достигнутого уровня мелиорации.

Учитывая изложенное, в случае владения (пользования) земельным участком сельскохозяйственного назначения необходимо обеспечить использование данного земельного участка для ведения сельского хозяйства или иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности, производить вспашку земель, исключить их зарастание древесной, кустарниковой, а также сорной травянистой растительностью.

Следует отдельно подчеркнуть особую важность данной работы в преддверии весенне-летнего периода, связанного с угрозой возникновения пожаров, в том числе вблизи лесов и населенных пунктов.

Обращаем внимание, что частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ предусмотрена ответственность за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв с назначением наказания в виде штрафа до 700 тыс. руб. Так, за 2021 год по материалам только органов муниципального земельного контроля Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям возбуждено более 300 дел об административных правонарушениях по фактам нарушений на землях сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, Налоговым кодексом РФ предусмотрено применение повышенной ставки земельного налога в отношении неиспользуемых по целевому назначению объектов земельных отношений сельскохозяйственного назначения.

На территории Тульской области применяется механизм принудительного изъятия земельных участков.

В том случае, если сельскохозяйственные земли не используются по целевому назначению или используются с нарушением законодательства РФ, предусмотренный статьей 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Дополнительно разъясняем, что положениями пункта 2 статьи 53 Земельного кодекса РФ предусмотрена возможность отказа от права собственности на земельный участок посредством подачи заявления о таком отказе в орган регистрации прав.

Учитывая изложенное, во избежание штрафов, в случае отсутствия у землевладельца планов по использованию земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения сельского хозяйства или иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности, собственник земельного участка может воспользоваться правом отказа от права собственности на земельный участок, обратившись с соответствующим заявлением в Управление Росреестра по Тульской области. В данном случае участок перейдет в собственность соответствующего муниципального образования.