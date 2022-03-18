Зарплата от 70 тыс. и выше: названы самые высокооплачиваемые вакансий в Туле и области
В нашей подборке – вакансии для служащих и по рабочим профессиям.
Myslo в рамках совместного проекта с министерством труда и социальной защиты региона подготовили топ самых высокооплачиваемых вакансий Тульской области.
Вакансии для рабочих профессий:
- Сталевар электропечи в Алексин на промышленное предприятие — от 80 до 100 тыс. рублей.
- Машинист экскаватора в строительную организацию Тулы — 75 тыс. рублей.
- Водитель погрузчика в торговую организацию Тулы — 72 тыс. рублей.
- Формовщик ручной формовки на промышленное предприятие Тулы — от 72 до 90 тыс. рублей
- Водитель автомобиля в распределительный центр торгового склада Тулы — 104 тыс. рублей.
- Водитель автомобиля в торговую организацию Тулы — от 73 до 83 тыс. рублей.
- Водитель автомобиля в торговую организацию Тулы — от 80 до 100 тыс. рублей.
- Водитель автомобиля на промышленное предприятие Тулы — 75 тыс. рублей
- Водитель автомобиля на сельскохозяйственное предприятие Тулы — 80 тыс. рублей.
- Водитель автомобиля к частному предпринимателю (организация грузовых перевозок) в г. Ефремов — 80 тыс. рублей — требуется 15 человек
Для служащих спектр высокооплачиваемых вакансий шире:
- Начальник отдела на пищевое производство в Донской — от 70 до 93 тыс. рублей.
- Начальник смены на промышленное предприятие в Узловую — 79 — 80 тыс. рублей
- Инженер-электроник на промышленное предприятие Алексина — 100 тыс. рублей.
- Инженер-механик на промышленное предприятие Тулы — 75 тыс. рублей.
- Технолог на пищевое производство Белева — 80 тыс. рублей.
- Главный бухгалтер на сельскохозяйственное предприятие Чернского района — 100 тыс. рублей.
- Агроном на сельскохозяйственное предприятие Щекинского района — 115 тыс. рублей.
- Врач-анестезиолог-реаниматолог в учреждение здравоохранения Тулы — 77−80 тыс. рублей.
- Инженер на сельскохозяйственное предприятие Богородицка — 100 тыс. рублей.
- Инженер-программист в автотранспортное предприятие г. Тулы — 80−100 тыс. рублей.
- Программист в IT-компанию Тулы — 130 тыс. рублей.
- Системный администратор в IT-компанию Тулы — 100 тыс. рублей.
- Программист на промышленное предприятие Тулы — 110 тыс. рублей.
- Руководитель группы на промышленное предприятие г. Тулы — 170 тыс. рублей.
- Директор коммерческий на промышленное предприятие пищевой отрасли — 250 тыс. рублей.
С имеющимися вакансиями можно самостоятельно ознакомиться на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России. Телефон горячей линии Центра занятости населения 8(800)-350-61-71.
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15 марта, в 14:33, 57 12467 -10
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