Троих погибших на Украине военнослужащих похоронили сегодня в Туле

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Сегодня, 19 марта, в Туле на воинском кладбище состоялась церемония прощания с погибшими при исполнении воинского долга.

Погибшие: гвардии старший сержант Станислав Викторович Соломатин (1985 г. р.), гвардии старший сержант Рубен Рантикович Михайлянц (1997 г. р.) и гвардии рядовой Сергей Романович Карцев (1996 г. р.).

В церемонии прощания приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, временно исполняющий обязанности командира 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии гвардии полковник Алексей Быков, глава администрации областного центра Дмитрий Миляев, родные и друзья воинов.

«Мы сегодня провожаем в последний путь настоящих сыновей своего Отечества, настоящих патриотов, мужественных воинов, которые избрали делом своей жизни служение Родине и исполнили свой долг до конца, ценой своей жизни. Непросто говорить родителям в этот трагический момент, но я хочу сказать: с вами скорбит вся Тульская область, вся страна. Мы гордимся нашими парнями, десантниками-гвардейцами. Вечная память нашим парням-героям!», — произнес во время траурного митинга глава региона.

За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, военнослужащие посмертно награждены орденом Мужества.

Губернатор передал награды матерям военнослужащих, выразил родным и близким погибших воинов соболезнования.