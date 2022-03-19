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Троих погибших на Украине военнослужащих похоронили сегодня в Туле
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Троих погибших на Украине военнослужащих похоронили сегодня в Туле

Сегодня, 19 марта, в Туле на воинском кладбище состоялась церемония прощания с погибшими при исполнении воинского долга.

Погибшие: гвардии старший сержант Станислав Викторович Соломатин (1985 г. р.), гвардии старший сержант Рубен Рантикович Михайлянц (1997 г. р.) и гвардии рядовой Сергей Романович Карцев (1996 г. р.).
 
В церемонии прощания приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, временно исполняющий обязанности командира 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии гвардии полковник Алексей Быков, глава администрации областного центра Дмитрий Миляев, родные и друзья воинов.
 
«Мы сегодня провожаем в последний путь настоящих сыновей своего Отечества, настоящих патриотов, мужественных воинов, которые избрали делом своей жизни служение Родине и исполнили свой долг до конца, ценой своей жизни. Непросто говорить родителям в этот трагический момент, но я хочу сказать: с вами скорбит вся Тульская область, вся страна. Мы гордимся нашими парнями, десантниками-гвардейцами. Вечная память нашим парням-героям!», — произнес во время траурного митинга глава региона.
 
За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, военнослужащие посмертно награждены орденом Мужества.
 
Губернатор передал награды матерям военнослужащих, выразил родным и близким погибших воинов соболезнования.
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