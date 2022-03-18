Над Тулой взойдет Луна Червя

По народному календарю полнолуние в марте, которое наступает в канун весеннего равноденствия — 20 марта, принято считать Луной Червя. Считалось, что дождевые черви, как правило, выходят из зимнего покоя в это время года, что является верным признаком весны, — рассказал Александр Илюхин, основатель группы «Астротеатр» в соцсети «ВКонтакте».

Он же накануне, 17 февраля, уже проводил съемки земного спутника.

Следующее полнолуние — розовое — состоится 16 апреля.