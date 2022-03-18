новости
новости
Регистрация
Над Тулой взойдет Луна Червя

Над Тулой взойдет Луна Червя

Это станет первым полнолунием этой весны.

По народному календарю полнолуние в марте, которое наступает в канун весеннего равноденствия — 20 марта, принято считать Луной Червя. Считалось, что дождевые черви, как правило, выходят из зимнего покоя в это время года, что является верным признаком весны, — рассказал Александр Илюхин, основатель группы «Астротеатр» в соцсети «ВКонтакте».

Он же накануне, 17 февраля, уже проводил съемки земного спутника.

Следующее полнолуние — розовое — состоится 16 апреля.

 

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:44 +1
Другие статьи по темам
Событие
луна червяполнолуниевесна
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области реку Гранку загрязняли сточными водами
В Тульской области реку Гранку загрязняли сточными водами
Житель Плавска хранил в хозпостройке крупную партию наркотиков
Житель Плавска хранил в хозпостройке крупную партию наркотиков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.