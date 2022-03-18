Житель Плавска хранил в хозпостройке крупную партию наркотиков

В Плавске 49-летний местный житель подозревается в незаконном хранении наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, наряд сотрудников полиции прибыл по вызову в один из домов поселка Молочные Дворы — для урегулирования семейного конфликта. Стражи порядка обнаружили в доме емкость с растительной массой зеленого цвета. При проведении исследования выяснилось, что это каннабис массой 90,1 г. Наркотики принадлежали хозяину дома — 49-летнему мужчине.

Кроме этого, в хозпостройке, принадлежавшей мужчине, была обнаружена конопля, общий вес которой составил 2 кг 317 г. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.