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Житель Плавска хранил в хозпостройке крупную партию наркотиков

Житель Плавска хранил в хозпостройке крупную партию наркотиков

Сейчас в отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело.

В Плавске 49-летний местный житель подозревается в незаконном хранении наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
По предварительным данным, наряд сотрудников полиции прибыл по вызову в один из домов поселка Молочные Дворы — для урегулирования семейного конфликта. Стражи порядка обнаружили в доме емкость с растительной массой зеленого цвета. При проведении исследования выяснилось, что это каннабис массой 90,1 г. Наркотики принадлежали хозяину дома — 49-летнему мужчине.
 
Кроме этого, в хозпостройке, принадлежавшей мужчине, была обнаружена конопля, общий вес которой составил 2 кг 317 г. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
 
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