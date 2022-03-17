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В Туле местные сельхозпроизводители могут без торгов получить место под палатку

В Туле местные сельхозпроизводители могут без торгов получить место под палатку

Администрация города рассказала, какую помощь могут получить производитель сельхозпродукции.

С 2021 году представители малого и среднего предпринимательства –производители сельскохозяйственной продукции могут воспользоваться муниципальной преференцией – получить место для размещения своей торговой палатки без торгов, конкурсов или аукционов.

Обязательным условием является их регистрация на территории Тулы.

В пресс-службе города рассказали, что в схему размещения нестационарных торговых объектов включены дополнительные места по специализациям: «Продукция сельскохозяйственных производителей», «Сельскохозяйственные продукты», «Сельскохозяйственная продукция собственного производства», «Продукция личного подсобного хозяйства».

Места для фермеров есть во всех районах города, в том числе на центральных магистралях, что обеспечивает максимальную доступность для населения. Согласно схеме размещения НТО, на сегодняшний день свободно 80 торговых мест розничного сбыта сельхозтоваров.

Предприниматели могут выбрать удобный дня них тип объекта НТО: киоск, автолавка, автоцистерна, торговая площадка.

Более подробную информацию и ответы на интересующие вопросы можно получить по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 112, этаж 2, кабинет 3 (тел: 30-47-93).

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:14 0
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