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В Тульской области в бане нашли два учебных авиаснаряда

В Тульской области в бане нашли два учебных авиаснаряда

На месте происшествия работали Росгвардия и полиция.

В Донском Тульской области в правоохранительные органы обратились местные жители. По их словам, в одной из местных бань они нашли предметы, похожие на авиационные снаряды.
 
«На место происшествия была направлена инженерно-техническая группа ОМОН «Молот» областного управления Росгвардии. Специалисты ведомства определили, что это учебные снаряды, которые не представляют опасности», — сообщила пресс-служба регионального ведомства.
 
Предметы передали следственно-оперативной группе полиции для дальнейшего разбирательства. Управление Росгвардии по Тульской области напоминает жителям и гостям региона, что при обнаружении подозрительных предметов нельзя их трогать. Нужно оградить их доступа и сразу сообщить в экстренные службы.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:08 +2
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