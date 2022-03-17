В Тульской области в бане нашли два учебных авиаснаряда

В Донском Тульской области в правоохранительные органы обратились местные жители. По их словам, в одной из местных бань они нашли предметы, похожие на авиационные снаряды.

«На место происшествия была направлена инженерно-техническая группа ОМОН «Молот» областного управления Росгвардии. Специалисты ведомства определили, что это учебные снаряды, которые не представляют опасности», — сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Предметы передали следственно-оперативной группе полиции для дальнейшего разбирательства. Управление Росгвардии по Тульской области напоминает жителям и гостям региона, что при обнаружении подозрительных предметов нельзя их трогать. Нужно оградить их доступа и сразу сообщить в экстренные службы.