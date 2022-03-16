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Хоккейный АКМ проведет контрольные матчи с «Тамбовом»
Фото пресс-службы АКМ.

Хоккейный АКМ проведет контрольные матчи с «Тамбовом»

Игры пройдут 17 и 24 марта.

АКМ в рамках предсезонного сбора проведет два контрольных матча с «Тамбовом». 17 марта команды встретятся в Тамбове, игра начнется в 13.00. Через неделю, 24 марта, в 17.00 в Туле состоится ответный матч.
 
В сезоне-2021/2022 команды обменялись гостевыми победами. 28 октября туляки выиграли в Тамбове со счетом 4:1, шайбы забросили Егор Яковлев, Александр Борисенков, Булат Набиуллин и Максим Лазарев. 21 декабря «волки» в Туле взяли реванш — 4:2. В составе АКМ отличились Дмитрий Бойчук и Ислам Хасанов.
 
Напомним, по итогам регулярного первенства ВХЛ тульская команда с 53 очками заняла 17-е место. «Тамбов» с 41 очком финишировал на 22-м месте.
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