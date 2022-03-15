Бывшее здание УГИБДД на ул. Советской передадут Центру по охране и использованию памятников истории и культуры

Правда, когда именно, не уточняется.

Тульская Госавтоинспекция полностью переехала с Советской, 110 еще в июле 2020 года. И с тех пор здание закрыто и никак не используется. И честно говоря, выглядит не очень: штукатурка местами посыпалась, стены дома кое-где расписали вандалы.

Напомним, дом № 110 по ул. Советской был построен в конце XVIII века и является памятником культуры регионального значения.

Myslo решил выяснить судьбу здания. Соответствующий запрос мы направили в региональное УГИБДД. Ответ в редакцию пришел за подписью начальника тыла УМВД России по Тульской области Владимира Субботина.

- За УМВД России по Тульской области на вещных правах закреплен комплекс недвижимого имущества федеральной формы собственности, расположенный на ул. Советской, 110.

В целях сохранения объекта культурного наследия в настоящее время прорабатывается вопрос передачи комплекса в собственность государственного учреждения культуры Тульской области «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры».

Решение о перезакреплении федерального имущества принимает собственник, т. е. федеральное агентство по управлению госимуществом.

Когда именно это должно произойти, не уточняется.

ИЗ ИСТОРИИ

Дом № 110 по ул. Советской в 1780 г. он был приобретен у купеческой жены Вороновой. Там и разместилась Тульская духовная консистория, ее архив и канцелярия. Через 10 лет в здании был сделан капитальный ремонт, а в 1896 г. после происшедшего в нем пожара его перестроили по проекту архитектора Гурьева.

В 1897 г. здание было огорожено каменной оградой с воротами. После революции и упразднения консистории здание было занято уголовным розыском, затем областным управлением милиции, а 3 июля 1936 г. здание было передано ОРУД-ГАИ, сегодня ГИБДД.