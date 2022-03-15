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В Тульской области ищут родственников красноармейца-артиллериста

В Тульской области ищут родственников красноармейца-артиллериста

Михаил Федорович Туркин умер от ран весной 1944 года под Ленинградом.

Поисковый отряд «Форпост» из Кингисеппа проводит актуализацию списков воинских захоронений Кингисеппского района Ленинградской области. Волонтёры ищут родственников Михаила Фёдоровича Туркина, 1920 г. р., уроженца д. Голощапово Крапивенского района Тульской области.

Михаил Туркин был призван в РККА Привокзальным РВК г. Тулы. Проходил службу в 1439-м самоходно-артиллерийском полку РГК в качестве башенного стрелка, в звании старшего сержанта. Умер от ран 9 марта 1944 года в ОМСБ-68. Первичное место захоронения: Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, д. Пулково. В 1960-х годах захоронение было перенесено на воинское кладбище в соседней деревне Комаровка.

Если вы что-либо знаете о родственниках Михаила Туркина, напишите Евгению Тимофееву.

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