Голосование определит в Туле сквер, который будет комплексно благоустроен

С инициативой о комплексном благоустройстве выступили жители близлежащих домов. По их мнению, проведенного несколько лет назад ремонта сквера недостаточно, чтобы и детям, и взрослым было комфортно отдыхать в нем.

Председатель ТОС «Центральный» Валентина Липец на встрече жителей с представителями управления по благоустройству и администрации Центрального округа рассказала:

Валентина Липец - В нашем микрорайоне проживает много людей, особенно пенсионеров. Не у всех дачи есть, где можно посидеть, отдохнуть. А этот сквер очень удачно расположен, и он довольно большой. Покрытие менять, считаю, не нужно, оно вполне хорошее — зачем деньги тратить? А вот деревья многие аварийные, того и гляди упадут. Поэтому считаем, что озеленять сквер нужно по-новому. Освещение уличное нужно восстановить, расширить детскую площадку и перенести ее подальше от дороги. Детей в наших домах много, поэтому тут должно быть красиво, чтобы детям хотелось здесь гулять.

Пока это все — только предложения. Чтобы они получили право реализоваться, сквер должен победить в рейтинговом голосовании, которое состоится с 15 апреля по 31 мая. Заявки на участие в голосовании принимались в феврале, их поступило свыше 2 тысяч. Больше всех активность проявили жители домов по ул. Кауля. Место у туляков востребовано, рядом живут больше 3,5 тысяч человек.

Заместитель начальника управления по благоустройству Татьяна Кожухова: