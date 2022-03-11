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Голосование определит в Туле сквер, который будет комплексно благоустроен

Голосование определит в Туле сквер, который будет комплексно благоустроен

Один из претендентов – сквер на ул. Кауля между домами 2, 4, 6 и 8.

С инициативой о комплексном благоустройстве выступили жители близлежащих домов. По их мнению, проведенного несколько лет назад ремонта сквера недостаточно, чтобы и детям, и взрослым было комфортно отдыхать в нем.

Председатель ТОС «Центральный» Валентина Липец на встрече жителей с представителями управления по благоустройству и администрации Центрального округа рассказала:

Валентина Липец

- В нашем микрорайоне проживает много людей, особенно пенсионеров. Не у всех дачи есть, где можно посидеть, отдохнуть. А этот сквер очень удачно расположен, и он довольно большой. Покрытие менять, считаю, не нужно, оно вполне хорошее — зачем деньги тратить? А вот деревья многие аварийные, того и гляди упадут. Поэтому считаем, что озеленять сквер нужно по-новому. Освещение уличное нужно восстановить, расширить детскую площадку и перенести ее подальше от дороги. Детей в наших домах много, поэтому тут должно быть красиво, чтобы детям хотелось здесь гулять.

Пока это все — только предложения. Чтобы они получили право реализоваться, сквер должен победить в рейтинговом голосовании, которое состоится с 15 апреля по 31 мая. Заявки на участие в голосовании принимались в феврале, их поступило свыше 2 тысяч. Больше всех активность проявили жители домов по ул. Кауля. Место у туляков востребовано, рядом живут больше 3,5 тысяч человек.

Заместитель начальника управления по благоустройству Татьяна Кожухова:

Татьяна Кожухова

- В рамках программы по благоустройству в Туле в этом году отремонтируют 77 дворов и два общественных пространства. Перед благоустройством скверов с жителями встретятся ландшафтные дизайнеры, выслушают их предложения. По итогу встречи будет составлен проект благоустройства. Работы полностью завершатся в 2023 году.

 

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Голосование определит в Туле сквер, который будет комплексно благоустроен, Фото: 1
Голосование определит в Туле сквер, который будет комплексно благоустроен, Фото: 2
Голосование определит в Туле сквер, который будет комплексно благоустроен, Фото: 3
Голосование определит в Туле сквер, который будет комплексно благоустроен, Фото: 4
Голосование определит в Туле сквер, который будет комплексно благоустроен, Фото: 5
Голосование определит в Туле сквер, который будет комплексно благоустроен, Фото: 6
Голосование определит в Туле сквер, который будет комплексно благоустроен, Фото: 7
Голосование определит в Туле сквер, который будет комплексно благоустроен, Фото: 8
Голосование определит в Туле сквер, который будет комплексно благоустроен, Фото: 9
Голосование определит в Туле сквер, который будет комплексно благоустроен, Фото: 10
Голосование определит в Туле сквер, который будет комплексно благоустроен, Фото: 11
Голосование определит в Туле сквер, который будет комплексно благоустроен, Фото: 12
Голосование определит в Туле сквер, который будет комплексно благоустроен, Фото: 13
Голосование определит в Туле сквер, который будет комплексно благоустроен, Фото: 14
Голосование определит в Туле сквер, который будет комплексно благоустроен, Фото: 15
Голосование определит в Туле сквер, который будет комплексно благоустроен, Фото: 16
Голосование определит в Туле сквер, который будет комплексно благоустроен, Фото: 17
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:15 0
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