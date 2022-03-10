Туляков приглашают поучаствовать в конкурсе-фестивале «Семья года»

Конкурс-фестиваль проводится среди семей Тульской области, члены которых являются гражданами Российской Федерации и проживают на территории региона, состоят в браке, воспитывают детей.

Существует шесть номинаций:

«Многодетная семья». В данной номинации принимают участие семьи, которые воспитывают пятерых и более детей, в том числе и приемных.

В данной номинации принимают участие семьи, которые воспитывают пятерых и более детей, в том числе и приемных. «Молодая семья». Участие в данной номинации принимают семьи, зарегистрировавшие брак в органах ЗАГС, имеющие стаж супружеской жизни не менее трех лет, воспитывающие одного и более детей, в том числе приемных, возраст супругов не более 35 лет.

Участие в данной номинации принимают семьи, зарегистрировавшие брак в органах ЗАГС, имеющие стаж супружеской жизни не менее трех лет, воспитывающие одного и более детей, в том числе приемных, возраст супругов не более 35 лет. «Сельская семья» . В данной номинации принимают участие семьи, проживающие в сельской местности.

. В данной номинации принимают участие семьи, проживающие в сельской местности. «Золотая семья России». Участниками в данной номинации являются семьи, члены которых состоят в браке, зарегистрированном в органах ЗАГС, не менее 30 лет.

Участниками в данной номинации являются семьи, члены которых состоят в браке, зарегистрированном в органах ЗАГС, не менее 30 лет. «Семья — хранитель традиций». В данной номинации принимают участие семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, приверженность семейной профессии.

В данной номинации принимают участие семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, приверженность семейной профессии. «Семья, воспитывающая ребенка-инвалида». В данной номинации принимают участие семьи, воспитывающие ребенка-инвалида (возраст ребенка-инвалида до 17 лет включительно).

Конкурсанты могут участвовать только в одной номинации.

Проведение конкурса будет организовано в три этапа:

I этап конкурса (муниципальный) организуется на уровне муниципальных образований Тульской области с 1 марта по 11 мая и заключается в отборе кандидатур для участия в конкурсе на областном уровне;

II этап конкурса (областной) пройдет с 12 по 27 мая и предполагает оценку представленных документальных материалов участников конкурса;

III этап конкурса (финал) пройдет с 10 по 12 июня на базе оздоровительного учреждения Тульской области. Данный этап организуется в форме творческого конкурса и состязаний семей в находчивости, оригинальности и сообразительности, а также их участия в тематических круглых столах с представителями общественных организаций.

Финал конкурса для участников в номинациях «Золотая семья», «Семья, воспитывающая ребенка-инвалида» проводится заочно и заключается в оценке видеороликов.

Победители конкурса номинируются для участия во Всероссийском конкурсе.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и анкету семьи, а также представить полный пакет документов в сектор по координации работы с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, управления по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями населения администрации города по адресу: Тула, Красноармейский проспект, 1. Тел. 55−43−75.

Для участия в конкурсе не номинируются победители и участники Всероссийского конкурса 2019−2021 годов.