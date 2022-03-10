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В Тульской области дорожного подрядчика обвиняют в преступной экономии на песке

В Тульской области дорожного подрядчика обвиняют в преступной экономии на песке

Директору общества с ограниченной ответственностью грозит до 10 лет лишения свободы.

В Суворовском районе, по материалам УФСБ, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора строительной организации. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
 
По версии следствия, преступление было совершено в июле 2019 года. Директор ООО и администрация Одоевского района заключили контракт на строительство участка автомобильной дороги Щекино — Одоев — Арсеньево. Чтобы похитить бюджетные деньги, при работах использовался песок более низшего класса, чем было указано в контракте.
 
«…При этом в администрацию муниципального образования предоставлены ложные сведения об использовании при строительстве дороги песка надлежащего класса на сумму более 1,1 млн рублей и полном выполнении условий муниципального контракта. Таким образом, обвиняемым похищены бюджетные средства на указанную сумму, которая, в соответствии с действующим законодательством, является особо крупным размером», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Тульской области.
 
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления и принимают меры к возмещению причиненного ущерба. Кроме того, решается вопрос о мере пресечения обвиняемому.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:53 +6
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