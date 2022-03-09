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Госдума предлагает выдавать льготную ипотеку на новостройки

Госдума предлагает выдавать льготную ипотеку на новостройки

ЦБ РФ в этом случае будет выдавать деньги на покупку новостроек со стоимостью квадратного метра не выше цены, установленной Минстроем.

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили выдавать в РФ льготную ипотеку под 5% на массовые новостройки с использованием высоконадежных ипотечных портфелей банков (ВИП) в качестве залога для получения средств от Банка России, сообщают «Известия».

ЦБ РФ в этом случае будет выдавать деньги на покупку новостроек со стоимостью квадратного метра не выше цены, установленной Минстроем.

Такие меры позволят сохранить покупку жилья доступной. Поддержание покупательской способности сохранит жизнеспособность отрасли строительства и смежных отраслей. А это в свою очередь — сохранение и создание рабочих мест.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:10 +2
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