Банки, продукты, недвижимость: как изменятся цены в Туле из-за санкций

Как обстоит ситуация сейчас и к чему готовиться – выяснял Myslo.

Ключевая ставка и вклады

28 февраля ЦБ РФ объявил о повышении ставки до 20%. По словам главного аналитика Института современного развития Никиты Масленникова, это сделано, чтобы не допустить переноса во внутренние цены эффекта ослабления рубля и постепенно сдерживать вероятную инфляцию.

«Такое мы уже переживали в 2014 году, когда ставка была повышена до 17%, а затем смогли выровнять ситуацию».

Он уверен, что снижать в таких условиях кредитную ставку неправильно: «стимулировать кредитную активность – это поддерживать неукротимый рост инфляции».

Никита Масленников считает, что покупка валюты сейчас не лучший вариант сохранения денег: не угонитесь за курсом, а проиграть можно много. Что касается рублевых вкладов, то после повышения ключевой ставки банки будут повышать проценты по вкладам. Это уже сделали Сбербанк, ВТБ и ряд других.

Что касается вкладов, то ставки у ведущих банков теперь составляют 18-20%.

Больше всего выросла ипотека – во многих банках она почти догнала ключевую ставку. При этом, как поясняют финансисты, процент не изменится по уже одобренным или выданным кредитам (если в договоре не предусмотрено иное).

ЕС принял решение отключить от системы SWIFT некоторые российские банки, что породило панику среди людей: не потеряем ли мы свои сбережения? SWIFT – это система межбанковских сообщений, грубо говоря, финансовый мессенджер для общения между банками.

«Система SWIFT никак не связана со сбережениями, – рассказали в Тульском отделении ГУ Банка России по ЦФО. – В России действует его аналог – Система передачи финансовых сообщений (СПФС), ее используют российские банки. Отключение банков от SWIFT грозит лишь неудобствами самим банкам при проведении международных переводов, но никак не повлияет на операции внутри страны».

ЦБ предупреждает: сообщение об отключении от SWIFT породило волну мошенничеств. Не верьте уловкам незнакомцев, предлагающих перевести деньги на защищенные счета по причине отключения России от SWIFT или еще по каким-то «веским» поводам. Банки не предоставляют таких услуг по телефону. Так делают только мошенники!

Недвижимость

Риелторы ожидают дальнейшего роста цен на жилье. В краткосрочной перспективе (три-четыре недели) возможен рост цен, вызванный спросом со стороны покупателей, желающих сохранить накопления.

Прогноз по росту составляет 10-15% на ближайшие пару месяцев. Более далеких прогнозов аналитики сейчас не дают – все зависит от того, как будет развиваться ситуация.

Продуктовая корзина

Специалисты говорят: опасаясь дефицита, скупать срочно сахар, гречку и туалетную бумагу необходимости нет – Россия полностью может себя обеспечить зерном, мясом, сахаром, растительным маслом и рыбой, яйцами, овощами, молочной продукцией. Но и на эти товары цены могут вырасти. Дело в том, что часть продукции российских производителей, например, зерновые шла на экспорт.

За счет прекращения торговли с Европой запасы лежат на складах. А это означает убытки для производителя, которые он может попытаться покрыть увеличением отпускной цены на внутренний рынок. Чтобы не допустить спекуляций, Минпромторг разрешил торговым сетям ограничивать продажу ряда социально значимых товаров в одни руки.

Что касается привычной экзотики – бананы, цитрусовые, авокадо, оливки и оливковое масло, кофе, некоторые виды алкоголя, то поставки велись преимущественно из стран СНГ, в том числе из Белоруссии, а также Турции, Эквадора, Бразилии, Таиланда, Вьетнама, Египта и других стран. Среди них нет государств, которые сейчас ввели против РФ жесткие экономические санкции. Однако из-за изменения логистики цены на них тоже могут существенно подняться.

Представители тульских сетевых супермаркетов пока в растерянности, поэтому отказываются комментировать ситуацию и делать прогнозы. Можно констатировать лишь то, что акций в магазинах стало значительно меньше.

ФАС РФ сообщила, что крупные сетевые магазины, такие как «Ашан», «Атак», «О’Кей» и «Магнит», ограничат свои наценки на продукты на уровне 5%.

Аналогичное решение приняли добровольно «Перекресток» и «Пятерочка».

Что касается остальных, то, по оценкам экспертов, цены подрастут на 7-15%.

Цены на алкоголь российские ретейлеры уже увеличили на зарубежные алкогольные напитки и отменяют скидки и акции.

Подняли оптовые цены и крупные дистрибьюторы зарубежных напитков.

В результате алкогольная продукция подорожала на 20-40%. Эксперты ожидают, что рост цен продолжится и дальше – на него будут оказывать влияние валютные колебания, рост затрат на логистику и санкции. Российский алкоголь тоже подорожает.

Одежда, обувь и товары для дома

H&M, Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Stradivarius, Nike, Mango встречают теперь объявлениями о закрытии. Все поясняют, что это связано с затруднениями торговых отношений с Россией. ИКЕА присоединилась к списку. Компания пообещала, что все оформленные и оплаченные до 3 марта заказы будут выполнены.

Доставку в Россию приостановили крупные мультибрендовые онлайн-магазины – Asos, Net-a-Porter и Mr. Porter, Matches Fashion, Yoox, The Outnet и Farfetch. Те же, которые продолжают работать, постепенно поднимают цены.

Одними из первых в Туле бросились переписывать ценники магазины китайской одежды, прибавив сразу аж 20%.

Стоимость бытовой техники также показывает рост. Прекратили поставки на российский рынок Apple и Samsung, Microsoft, HP, Dell, ASUS и другие компании.

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Медицина и косметология

Цены на услуги в медклиниках на данный момент пока не выросли. Однако в перспективе он возможен: многие препараты, используемые в стоматологии и косметологии – не российского производства. А значит, если санкции сохранятся на длительный срок, рост цен не заставит себя долго ждать.