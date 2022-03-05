В Тульской области создали региональный ситуационный центр налоговых органов

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области в связи со складывающейся экономической ситуацией, а также необходимостью изучения предложений и выработки мер поддержки бизнеса и граждан сообщает о создании регионального ситуационного центра налоговых органов.

8 (4872) 35-05-48 или направить письменное обращение на адрес электронной почты Обратиться туда можно по телефонуили направить письменное обращение на адрес электронной почты SC.R7100@tax.gov.ru

В обращении можно указать конкретную ситуацию, возникшую в организации, которая требует решения от налоговых органов, и предложения по необходимым мерам поддержки.