В Тульской области создали региональный ситуационный центр налоговых органов
Налоговики собирают информацию от организаций, какие меры поддержки им нужны.
Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области в связи со складывающейся экономической ситуацией, а также необходимостью изучения предложений и выработки мер поддержки бизнеса и граждан сообщает о создании регионального ситуационного центра налоговых органов.
Обратиться туда можно по телефону
8 (4872) 35-05-48 или направить письменное обращение на адрес электронной почты SC.R7100@tax.gov.ru.
В обращении можно указать конкретную ситуацию, возникшую в организации, которая требует решения от налоговых органов, и предложения по необходимым мерам поддержки.
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