новости
новости
Регистрация
В Тульской области создали региональный ситуационный центр налоговых органов

В Тульской области создали региональный ситуационный центр налоговых органов

Налоговики собирают информацию от организаций, какие меры поддержки им нужны.

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области в связи со складывающейся экономической ситуацией, а также необходимостью изучения предложений и выработки мер поддержки бизнеса и граждан сообщает о создании регионального ситуационного центра налоговых органов.
 
Обратиться туда можно по телефону 8 (4872) 35-05-48 или направить письменное обращение на адрес электронной почты SC.R7100@tax.gov.ru.
 
В обращении можно указать конкретную ситуацию, возникшую в организации, которая требует решения от налоговых органов, и предложения по необходимым мерам поддержки.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 18:25 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
налоговикиналоговые органырегиональный ситуационный центр налоговых органов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Лестница с подсветкой и арт-объекты: каким будет сквер возле перинатального центра
Лестница с подсветкой и арт-объекты: каким будет сквер возле перинатального центра
«Накажи автохама»: Осторожно! По Туле катается нарушитель-«шашист» на Mercedes-Benz
«Накажи автохама»: Осторожно! По Туле катается нарушитель-«шашист» на Mercedes-Benz
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.