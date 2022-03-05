Лестница с подсветкой и арт-объекты: каким будет сквер возле перинатального центра

Фото: пресс-служба администрации Тулы

По поручению главы администрации города Дмитрия Миляева состоялось совещание с обсуждением проектно-сметной документации и внесенных в нее изменениях.

В проект добавлена детская площадка и малые архитектурные формы, предусмотрены работы по озеленению, учтены дополнительные зоны отдыха и парковка.

В сквере оборудуют пандус и лестницу с подсветкой, пешеходные дорожки с освещением, тихие зоны отдыха, арт-объекты и фотозоны. В администрации отметили, что сквер будет востребован как у посетителей перинатального центра, так и у жителей Пролетарского района.