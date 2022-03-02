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Коронавирусная статистика за сутки: 360 туляков заболели и 7 умерли

Коронавирусная статистика за сутки: 360 туляков заболели и 7 умерли

Такие данные приводит оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердилось 360 случаев коронавируса, 101 человек госпитализирован, 3 945 выздоровели, 7 скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 139 040 случаев ковида, 105 540 пациентов вылечились, 4868 человек умер.

По состоянию на 2 марта ситуация в России следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
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