Коронавирусная статистика за сутки: 360 туляков заболели и 7 умерли
Такие данные приводит оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердилось 360 случаев коронавируса, 101 человек госпитализирован, 3 945 выздоровели, 7 скончались.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 139 040 случаев ковида, 105 540 пациентов вылечились, 4868 человек умер.
По состоянию на 2 марта ситуация в России следующая:
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