Врачи Ясногорской больницы проглядели у женщины перелом и выписали ее на работу

Теперь женщина в суде намерена отсудить моральную компенсацию у районного учреждения здравоохранения.

Ясногорский районный суд рассмотрит иск местной жительницы к районной больнице о взыскании убытков и компенсации морального вреда. Об этом сообщает Управление Судебного департамента в Тульской области.

В прошлом году 4 декабря по дороге на работу женщина поскользнулась и упала, получив травму голеностопного сустава. В течение рабочего дня нога опухла, боль усилилась. На скорой женщину доставили в отделение хирургии Ясногорской районной больницы.

На рентгеновском снимке врач перелома не нашел и поставил диагноз «растяжение связок правого голеностопного сустава», назначил лечение и повторную явку через пару дней.

6 декабря хирург, уже без исследования снимков, проведя визуальный осмотр, продлил больничный до 20 декабря. В течение декабря пациентка неоднократно обращалась в больницу с жалобами на боль в ноге, но хирург настаивал, что это растяжение, прописывал лечение и продлевал больничный лист.

28 декабря пациентка вновь пришла в хирургическое отделение и потребовала сделать ей повторное рентгеновское исследование. Консилиум уже из трёх врачей подтвердил растяжение связок.

30 декабря после седьмого раза посещения больницы женщине закрыли больничный лист. Но работать она так и не смогла: она с трудом передвигалась, нога болела, отёк не проходил.

Пациентка обратилась в коммерческий медцентр, где ей сделали рентгеновский снимок и поставили диагноз «закрытый оскольчатый перелом лодыжки правой голени со смещением», назначили лечение и открыли больничный лист.

Истица просила взыскать с государственного учреждения здравоохранения «Ясногорская районная больница» компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей.