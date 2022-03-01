В Тульской области стартовал месячник льготной стерилизации животных

Фото из архива Myslo.

Жители региона смогут прооперировать своих питомцев по сниженной цене.

1 марта в Тульской области стартовал очередной месячник льготной стерилизации животных. Жители региона смогут прооперировать своих питомцев по сниженной цене.

Операции будут проводиться по предварительной записи по телефонам: