Битые тарелки и небрежное хранение еды: прокуратура проверила школьные и детсадовские столовые
Проверка прошла в Новомосковске Тульской области.
По заданию облпрокуратуры Новомосковское ведомство проверило столовые в 8 образовательных организациях города.
По итогам проверки выяснилось, что в столовых допускаются:
- систематические нарушения правил хранения суточной пробы,
- отсутствуют приборы для контроля влажности и температурного режима в помещениях, предназначенных для хранения продуктов,
- повсеместно журнал о допуске работников к приготовлению пищи ведется ненадлежащим образом,
- отсутствует отметка о допуске работника к приготовлению пищи в день проведения проверки,
- допускается использование запрещенной алюминиевой посуды при приготовлении пищи,
- использование посуды со сколами.
По результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области. Устранение нарушений взято на контроль прокуратуры города.
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