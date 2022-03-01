Битые тарелки и небрежное хранение еды: прокуратура проверила школьные и детсадовские столовые

По заданию облпрокуратуры Новомосковское ведомство проверило столовые в 8 образовательных организациях города.

По итогам проверки выяснилось, что в столовых допускаются:

систематические нарушения правил хранения суточной пробы,

отсутствуют приборы для контроля влажности и температурного режима в помещениях, предназначенных для хранения продуктов,

повсеместно журнал о допуске работников к приготовлению пищи ведется ненадлежащим образом,

отсутствует отметка о допуске работника к приготовлению пищи в день проведения проверки,

допускается использование запрещенной алюминиевой посуды при приготовлении пищи,

использование посуды со сколами.

По результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области. Устранение нарушений взято на контроль прокуратуры города.