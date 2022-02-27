Фото и видео: vk.com/4p.tula
В Донском в ДТП пострадали три человека
Один пострадавший госпитализирован.
Накануне вечером на ул. Новомосковской в Донском произошло ДТП. Столкнулись ВАЗ-2104 и Chevrolet Lanos.
По информации на момент публикации новости, в результате автоаварии пострадали три человека. Водителям оказывали медицинскую помощь на месте, а вот пассажира Chevrolet пришлось доставить в больницу.
Причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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