В Донском в ДТП пострадали три человека

Фото и видео: vk.com/4p.tula

Накануне вечером на ул. Новомосковской в Донском произошло ДТП. Столкнулись ВАЗ-2104 и Chevrolet Lanos.

По информации на момент публикации новости, в результате автоаварии пострадали три человека. Водителям оказывали медицинскую помощь на месте, а вот пассажира Chevrolet пришлось доставить в больницу.

Причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.