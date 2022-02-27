«Накажи автохама»: маршрутка, перекресток, красный…

Наш подписчик прислал в редакцию запись, которую видеорегистратор его авто сделал в районе поворота с ул. Болотова на Одоевское шоссе в Туле.

«Водители общественного транспорта совсем не смотрят на светофоры. Время на регистраторе сбито, реальное — 8.50», — добавил автор видео.