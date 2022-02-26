Ремесленный двор «Добродей» приглашает туляков отметить Масленицу
Людей ждут спектакли, песни и забавы.
С 25 февраля по 5 марта посетителей ремесленного двора «Добродей» ждут
представление «Не житьё, а масленица» и интерактивная программа
«Ярмарочная Масленица».
Туляки и гости города смогут принять участие в традиционных играх и забавах. Каждый сможет изготовить из лыка куклу «Масленицу» и забрать символ праздника на память.
А еще в программе мастер-шоу и игровые программы «Вокруг горна», «Закрутиха», «От льна до полотна» в «Тульской кузне», «Плотницкой слободе», в мастерской женских ремесел «Гребень», традиционное чаепитие.
Широкая Масленица в «Добродее» пройдет 6 марта с 12:00 до 15:00.
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